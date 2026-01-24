我が家の庭にあるバラの花が、突然、極寒の1月に咲きだしました。バラといえば、春や秋に花を咲かせるイメージなので「なんで？」と思いまして、バラの花に詳しい姫路ばら園（兵庫県姫路市）の上野さんに聞いてみました。うちの庭で1月に突然咲いたバラの写真を見た上野さんは、「あら、アンジェラ!?かわいいわねえ〜」と話しはじめました。アンジェラというバラは比較的寒さに強い品種で、だいたい秋の終わりから1月にか