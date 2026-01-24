ソフトバンク・周東佑京外野手が２４日、福岡県内で医療機器メーカー「コラントッテ」主催のトークショーを開催。２大会連続でＷＢＣ日本代表に選ばれたスピードスターは、今大会で採用されるピッチクロック対策の情報収集を行ったことを明かした。「まだやったことがないから分からないけど、ジーター（ダウンズ）がマイナーの時にピッチクロックを経験していた。いろいろな話を聞きながら、打席でもそうだし、走者として一塁、