女優の大西礼芳（あやか）が２４日、都内で行われた毎熊克哉とのダブル主演映画「安楽死特区」（高橋伴明監督）の公開記念舞台あいさつに出席した。舞台は安楽死法案が国家主導で可決された近未来の日本。難病を患い余命半年と宣告されたラッパー・酒匂章太郎（毎熊）と、パートナーでジャーナリストの藤岡歩（大西）が国家戦略特区「安楽死特区」に入居し、その実態を内部から告発しようとする。大西は２３日に無事初日を迎