２０２５年３月でＮＨＫを退局したフリーの中川安奈アナウンサーが、ラフな仕事着姿を披露した。「妹がプレゼントしてくれたスウェットでお仕事へ」と２４日までに自身のインスタグラムを更新した中川。「マネージャーさんがいろんな画角から撮影してくれました」とスウェットにミニスカ、黒タイツのカジュアルコーデを披露した。「きっとマネージャー界で、ｉＰｈｏｎｅで人を撮るコンテストがあったらｎｏ.１にランクイン