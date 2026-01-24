東京大学医学部付属病院の皮膚科長だった教授が、大麻由来成分を用いた共同研究などで一般社団法人に便宜を図った見返りに、性風俗店などで接待を受けていたとして警視庁に逮捕されました。東京大学医学部附属病院の皮膚科長だった教授の佐藤伸一容疑者（62）は、一般社団法人「日本化粧品協会」との共同研究の選定などで便宜を図った見返りに、都内の性風俗店や高級クラブでおよそ30回、180万円相当の接待を受けた疑いがもたれて