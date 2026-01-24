「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１８・５」（２４日、都内）朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントが行われ、オープニングマッチではオーディションでスパーリング要員として活躍も、本戦出場に恵まれてこなかった喧嘩自慢のモギは、人気選手よーでぃーの自衛隊時代の後輩、ソルジャー沖田と対戦し、判定０−２で敗れた。開始から激しい打ち合いが展開されたが、３０秒過ぎからソルジャーのパンチがモギの顔面