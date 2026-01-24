8人組グループ・timeleszの原嘉孝、篠塚大輝が出演する、25日放送のTBS系バラエティー『地球まるごと大実験ネイチャーティーチャー』（後2：30）では、“建築構造学の天才”×“段ボールのプロフェッショナル”のコラボで「段ボールで人間が渡れる10メートルの橋を架けることはできるのか？」にチャレンジする。【写真】段ボールで…人間が渡れる巨大な橋作りに挑戦するtimelesz同番組は、自然を愛するスペシャリストである