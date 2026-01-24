気象台は、午後6時50分に、大雪警報を柏崎市、十日町市、糸魚川市、妙高市、上越市、南魚沼市、湯沢町、津南町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】新潟県・柏崎市、十日町市、糸魚川市、妙高市、上越市、南魚沼市などに発表 24日18:50時点下越では24日夜遅くまで、中越、上越では25日昼前まで、大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■新潟市□大雪警報積雪24日夜遅くにかけて警戒6時間最大降雪