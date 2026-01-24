サービス精神旺盛なゴールデンレトリバーさんの姿が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で222万5000回再生を突破し、「アイドルやんw」「寄り道しすぎで可愛い」「なんて幸せな時間なの」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：大型犬が『結婚式のリングドッグ』を務めた結果→もはやアイドル？微笑ましいファンサ】 結婚式のリングドッグを務めたら… TikTokアカウン