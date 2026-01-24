冬の移籍市場の閉幕が近づいている。プレミアリーグで最も動いたのは、マンチェスター・シティ。アントワーヌ・セメンヨ、マーク・グエイを獲得した。次に動いたのはトッテナムで、元チェルシーのコナー・ギャラガーを引き抜き、中盤を強化した。チェルシーはレンヌのCBジェレミー・ジャケに注目している。190cmとサイズのあるDFで、20歳の若手だ。中盤でいえば、ドウグラス・ルイスがターゲット。27歳とチェルシーらしい獲得候補