WBC世界バンタム級2位・那須川天心の次戦がメキシコの軽量級のレジェンド、ファン・フランシスコ・エストラーダとの対戦となるかもしれない。日本時間22日、本人の発言から明らかとなった。エストラーダが『ESPN』のYoutube番組「ESPN KnockOut」に出演して明言した。エストラーダは現在WBC世界バンタム級1位。49戦45勝（28KO）4敗と傑出した戦績を記録しており、フライ級とスーパーフライ級でWBA・WBO2団体統一を果たした元王者だ