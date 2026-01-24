今シーズン最強の寒波が流れこみ、石川県内は各地で断続的に雪が降る天気となっています。このあと25日夕方にかけて大雪の2度目のピークを迎える見込みで、引き続き、雪による交通障害に注意・警戒が必要です。金沢市の住宅街では、住民が朝から雪かきに汗を流し、長引く大雪に疲れの色もみえます。住民「いや大変や、除雪はもう2時間が限度。それ以上できない。今回4日間雪やろ、大変ですわ」除雪車の入らない狭い道路には多く雪