「ＢＢＣトーナメント・プレミアムＧ１」（２４日、尼崎）レース後に決勝戦に進出した６人によって「あみだマシーン」によって運命の枠番抽選がおこなわれ、１号艇に決まったのは末永和也（２６）＝佐賀・１２４期・Ａ１級＝だった。「関（浩哉＝群馬）さんに無欲で引けと言われたので無欲で。最近ツイてる」とニッコリ笑った。対照的に、２日目後半から３連勝の池田浩二（愛知）は、６号艇に決まってガックリ。「足は現状維