「ＢＢＣトーナメント・プレミアムＧ１」（２４日・尼崎）準決勝戦１１Ｒ１号艇の池田浩二（４７）＝愛知・８１期・Ａ１＝が完璧な逃げ切りを決め、３連勝で優出切符を手に入れた。インからコンマ１１のスタート。「１回様子は見ましたけどね」とほぼ勘通り。「ペラをやって変わっていない」とエンジンは好調をキープ。優勝戦は『あみだマシン』で決まるだけに「こればっかりはどうしようもない」と１２Ｒ終了後の抽選に向け