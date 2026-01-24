競泳の北島康介杯第2日は24日、東京アクアティクスセンターで行われ、200メートルバタフライの男子は本多灯（イトマン東進）が1分54秒91、女子は石塚宇海（セントラル福生）が2分8秒45で優勝した。男子200メートル個人メドレーは松下知之（東洋大）が1分56秒81で23日の400メートル個人メドレーに続いて制した。50メートル平泳ぎは勝ち抜き方式の「スキンレース」で争い、男子は大橋信（枚方SS）、女子は鈴木聡美（ミキハウス