アーティストによる想像図。赤色超巨星ベテルギウスと、その周囲を周回する伴星が、ベテルギウスの大気中に航跡を作り出す様子を描いている/Elizabeth Wheatley/ESA/NASA（CNN）天文学者は長年、赤色超巨星ベテルギウスの近くに隠れた伴星が存在することを示す手掛かりを探してきた。そして今回、研究者は新たな証拠を発見した。船の後方に残る「航跡」のような跡だ。この航跡はベテルギウスの上層大気を切り裂く形で伸びており、