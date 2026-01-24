今シーズン最も長い寒波の影響で、岐阜県を中心に大雪となっていて、高山市や関市などで大雪警報が発表されています。気象台によりますと、東海3県は強い冬型の気圧配置の影響で、岐阜県飛騨地方を中心に大雪となっている所があり、25日午後5時の積雪は、白川村で102センチ、郡上市長滝で117センチ、飛騨市河合で70センチなどとなっています。午後5時半時点で、高山市、飛騨市、白川村、郡上市、関市、本巣市、揖斐川