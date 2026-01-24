ボーイズグループStray Kidsが、フランスでのチャリティーコンサートに通算2度目の出演を果たし、ステージを披露した。Stray Kidsは1月22日（以下、現地時間）、パリ・ラ・デファンス・アリーナ（Paris la Défense Arena）で行われた「黄色いコイン集めチャリティーイベント」（Le Gala des Pièces jaunes）に参加した。【写真】「大声出た」ヒョンジンのバキバキな背中同コンサートは、フランスのファーストレディであ