メ～テレ（名古屋テレビ） 中日ドラゴンズの前監督・立浪和義さんらが小中学生を直接指導する野球教室が、愛知県日進市で開かれました。 日進市の野球場で開かれた「愛知ミライボーイズＳＰ野球教室」には、元中日ドラゴンズの立浪さん、落合英二さん、湊川誠隆さん、浅尾拓也さんがコーチとして参加しました。 「これから皆さんが野球を好きになってもらえるように、きょう1日が有意義な時間になれば」