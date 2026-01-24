大町市の飲食店で食事をした20代から60代の男性16人がノロウイルスによる食中毒になったことが分かりました。全員、快方に向かっているということです。大町保健所によりますと、1月16日に大町市の飲食店「割烹 桂」で調理、提供された料理を食べた3つのグループ合わせて19人のうち、20代から60代の男性16人が下痢や発熱などの症状を訴えました。医療機関から連絡を受け、県環境保全研究所が行った検査で患者と調理に携わっ