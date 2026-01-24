末端価格およそ10万円のコカインを販売目的で所持していたとして、名古屋市の27歳の男が逮捕されました。逮捕されたのは、名古屋市中村区に住む自称・自営業の齋藤豊伸容疑者(27)です。警察によりますと、齋藤容疑者は23日夕方、他の者と共謀し、自宅で末端価格10万円のコカインおよそ4グラムを販売する目的で所持していた疑いが持たれています。自動車を盗んだとして23日に逮捕された男の関係先として、警察が齋藤容疑者