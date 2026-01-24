◇テニス全豪オープン(日本時間24日、メルボルン)テニスの全豪オープンに出場している世界ランキング17位の大坂なおみ選手が、日本時間24日に予定されていたマディソン・イングリス選手(オーストラリア)との3回戦を前に棄権しました。公式ホームページで相手の不戦勝となっています。同日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。前の試合で「体のケアが必要な問題に対処するため」と説明しました。「苦渋の決断」と記し、「