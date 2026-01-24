「小倉牝馬Ｓ・Ｇ３」（２４日、小倉）ルメール騎乗の１番人気馬ジョスラン（牝４歳、美浦・鹿戸）が重賞初制覇。ゴール前の８番人気ボンドガールとのたたき合いを頭差で制した。ルメールは小倉重賞８度目の挑戦で初勝利を挙げ、史上８人目のＪＲＡ全１０場制覇達成となった。表彰式のプレゼンターとして登場したのは今年の小倉競馬アンバサダーに就任したＨＫＴ４８の市村愛里と、昨年までアンバサダーを務めた石川彩夏。美