元宝塚歌劇団・花組の泉まいらが23日、自身のインスタグラムを更新し、結婚したことを報告した。【写真】お相手チラリ！指輪＆ウェディングドレス姿の泉まいらインスタでは「ご報告です。このたび結婚いたしました大切な人と新しい一歩を踏み出せたことに感謝の気持ちでいっぱいですこれからも温かく見守っていただけましたら嬉しいです」と伝えた。ともに公開した写真では、指輪やウェディングドレス、そしてお相手の顔