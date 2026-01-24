東都大学野球の青学大は２４日、神奈川県・相模原キャンパス内で本年度入部予定者の入寮式を実施し、入部予定者８人のうち７人が参加。安藤寧則監督（４８）が新１年生の活躍に期待した。安藤監督は入部予定者の姿に「めちゃくちゃ期待してます」とにんまり。「それぞれ光るものがあって、ご縁をもらっているのでその長所の部分を一人一人発揮してほしい」と願った。中でもプロ注目選手で二刀流の新井は「ピッチャーはまだ少