言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、結びの言葉や決断の言葉など、どこか「パシッ」と決まるような響きを持つ言葉が集まりました。リズムを整えながら、正解の2文字を導き出してください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。ひん□□□□ばん□□まつたすう□□ヒント：物事に決着をつけることや、何かが欠けている状態を表すときによく使う