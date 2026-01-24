ソフトバンクの周東佑京外野手（29）が24日、福岡県粕屋町の商業施設で医療機器メーカー「コラントッテ」主催のトークショーに参加した。周東は3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する日本代表「侍ジャパン」入りも決定。世界一に輝いた2023年の前回大会は1打席のみだったが、今回は中堅のスタメンとしても期待が大きい。昨秋の強化試合には出場しておらず、ピッチクロックを採用した試合は初めての経験