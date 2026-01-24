ソフトバンクの周東佑京外野手（29）が24日、福岡県粕屋町の商業施設で医療機器メーカー「コラントッテ」主催のトークショーに参加した。球界屈指のスピードスターは昨季、3年連続4度目の盗塁王を獲得。ただ、96試合の出場で35盗塁と数字には満足していない様子だった。「（盗塁王は）あまり頭にないけど、試合に出ていたら取れるのかな。60はしたいですね」と60盗塁を掲げた。60盗塁は本多雄一内野守備走塁コーチが2011年に