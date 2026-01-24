県高校ラグビー新人大会の決勝戦が２４日に前橋市で行われ、明和県央と農大二高が激突しました。 決勝に勝ち上がったのは大会４連覇を目指す白のジャージ明和県央と６大会ぶりの優勝を狙う緑と白のジャージ農大二高です。試合開始早々から県央がトライラインに迫りますが、農二が粘り強く守り、得点を許しません。 試合が動いたのは前半１３分でした。県央が農二の硬い守備を突破し、６番フランカーの樺