県高校バスケットボールの新人大会決勝が２４日、安中市で行われました。 男子の決勝は常磐と新島学園が対戦。常磐は第１クォーター４本の３ポイントシュート４などで２９対１５とリードを奪うと、その後も新島学園を圧倒します。この試合１２５対６６で新島学園を下した常磐が初優勝を飾りました。 女子の決勝は高崎女子と市立前橋が対戦。市立前橋の６点リードで迎えた第４クォータ