名古屋モード学園とHAL名古屋の卒業制作展が24日、愛知県体育館で開かれました。ファッションやヘア・メイクなどを学ぶ学生およそ800人の作品が並び、未来のサイボーグと花魁や歌舞伎との融合をテーマにした作品や、フラッシュを使って撮影すると、平凡な街の姿が鮮やかに変化する映像作品も展示されています。訪れた人たちはゲームを体験するなどして楽しんでいました。