来週公示の衆議院選挙で、広島6区から立候補予定の自民党の前職が、選挙に向け意欲を語りました。24日会見を開いたのは、自民党・前職の小林史明氏です。小林氏は、広島6区から立候補する予定で、6回目の当選を目指します。高市政権でのガソリン暫定税率の廃止など、物価高対策の実績と継続を訴えます。■自民・前 小林史明氏「今回の選挙を通じて物価高対策が止まることはありません。むしろこれを根本的な政策に変えていくために