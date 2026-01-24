24日の新潟県内は広い範囲で雪となり、25日にかけ平地でも大雪となるところがある見込みです。下越では24日夜遅くまで大雪による交通障害に警戒が必要です。山沿いを中心に断続的に雪が降り続いた24日の県内。魚沼市小出では朝から除雪作業に追われる人の姿が見られました。雪かきをしていた男性は：いや参ったね。もう限界雪かきをしていた男性は：量がすごい急にドカ雪で雪が降り続いたのは平地でも・・・【記者リポート