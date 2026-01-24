1月21日、14年ぶりに再稼働した柏崎刈羽原発6号機で不具合が見つかったため、東京電力は23日未明、原子炉を停止しました。調査にかかる期間は分かっていませんが、柏崎刈羽原発の稲垣所長は「1日～2日で終わるとは想定していない」との認識を示していて、2月26日に予定する営業運転の開始に影響が出る可能性があります。 【柏崎刈羽原発稲垣武之 所長】「プラントを一旦停止し、原因について徹底的に調査を行っていく必要