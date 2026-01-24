西武のドラフト２位・岩城颯空（はくあ）投手（２２）＝中大＝が２４日、ブルペンで初めて捕手を座らせ３２球を投げ込んだ。新人合同自主トレ第４クール２日目のこの日は、全員でスプリントトレーニングを行ったあとブルペン入り。２月１日から始まる春季キャンプでは、１軍の宮崎・南郷組スタートが決定。中大の４学年上の先輩である古賀悠斗捕手（２６）も同組でのスタートが決定しており、岩城は「見かけたらすぐにあいさつ