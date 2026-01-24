将棋の藤井聡太王将＝竜王、名人、王位、棋聖、棋王＝に永瀬拓矢九段が挑む第７５期王将戦七番勝負第２局の１日目が２４日、京都市伏見区の伏見稲荷大社で指され、先手の藤井が５７手目を封じた。対局は午前９時にスタート。藤井が５手目で角道を開け、角換わりを主張すると、１１手目までに角交換が完了。前局に続いての角換わりとなった。後手の永瀬は昼食休憩を挟んで１時間１４分の長考に沈んだが、比較的ハイペースで進