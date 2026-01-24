広島・佐藤柳之介投手が２４日、侍左腕との刺激たっぷりの日々を明かした。今月、パドレス・松井の自主トレに初参加。「考え方、物の捉え方、日頃の生活…。何から何まで自分の基準のはるか上で。衝撃的で、野球人生の中でもない感覚でした」。それだけ約３週間の日々は濃密だった。共通の知人がつないでくれた縁。３月のＷＢＣにも出場する松井の練習姿勢には驚かされたという。「なぜ、この練習をするのか、この順番なのか。