きのう23日衆議院が解散され、事実上の選挙戦に入りました。鹿児島県警は選挙違反取締本部を設置し、取り締りを強化します。 24日あさ県警本部の玄関に、選挙違反取締本部の看板が設置されました。 （鶴田忍 刑事部長）「不偏不党かつ厳正公平な立場を堅持し、選挙の公正を著しく害する悪質な違反に重点を指向した取り締まりを推進していく」 取締本部は、県警本部と県内27の警察署に設置されました。 県警によりますと、おと