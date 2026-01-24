◇練習試合（45分×4本）鹿島3―3福岡（2026年1月24日ひなた宮崎県総合運動公園）鹿島は宮崎キャンプ最終日の24日、福岡と練習試合（45分×4本）を行い、合計3―3で引き分けた。大ケガからの復活を目指すDF関川郁万は、実戦復帰3試合目にして初めて90分間プレー。3本目から最終ラインに入り、間一髪のシュートブロックでピンチを防ぐなど存在感を示した。試合後は開口一番に「疲れました」と笑い、「頭が回らない。（ケ