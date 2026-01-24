2月8日投開票の衆院選で、大分県警は24日、選挙違反の取締本部を設置しました。 衆院選の選挙違反取締本部が設置されたのは、県警本部と県内15の全ての警察署です。 このうち、県警本部では24日、捜査二課の入り口に福岡弘毅刑事部長が取締本部の看板を設置しました。県警本部では200人、各警察署では全署員態勢で選挙違反の取り締まりにあたるということです。 県警によりますと、2024年に行われた前回の衆院選では、買収の疑