2月8日投開票の衆議院議員選挙に向け、大分県選挙管理委員会は24日、県内の各市町村に投票用紙を発送しました。 県庁から送られたのは衆院選の小選挙区と比例代表の投票用紙です。24日朝は選挙管理委員会の担当者が送り先などを確認しながら、投票用紙が入った段ボール箱を配送用の車に積み込んでいきました。発送した投票用紙は最高裁判所裁判官の国民審査のものもあわせて約181万枚で、直接持ち込んだ大分市を除く県内17