大規模な火災が起きた大分市佐賀関では24日、新春恒例の朝市が開かれました。 この朝市は大分商工会議所佐賀関支所などで作る実行委員会が毎年この時期に行っているものです。佐賀関では2024年11月に大規模な火災が起きましたが、復興を後押しするために今回も開催することを決めたということです。 ◆訪れた人――お目当ては？「クロメを買いに来た」 訪れた人たちのお目当ては、漁が解禁されたばかりの旬のクロメで