22日の2回戦の試合後、対戦相手のソラナ・チルステア（左）と言葉を交わす大坂なおみ＝メルボルン（AP＝共同）【メルボルン共同】テニスの全豪オープン第7日は24日、メルボルンで行われ、女子シングルスで第16シードの大坂なおみ（フリー）が3回戦を棄権した。大会主催者によると左脇腹の負傷が理由で、世界ランキング168位のマディソン・イングリス（オーストラリア）と対戦予定だった。大坂は大会を通じ「2回戦の後に体に問題