全国高校スケート・アイスホッケー選手権第２日（２４日・栃木日光市霧降スケートセンターほか＝読売新聞社共催）――スピードスケートは女子３０００メートルで三井こころ（長野・東京都市大塩尻２年）が４分２５秒９８で制し、連覇を飾った。男子１０００メートルも久保颯大（北海道・白樺学園３年）が１分１３秒３６で連覇。女子１０００メートルは村山夏愛（東京都市大塩尻２年）が１分２３秒８３で初優勝した。三井こころが