WWEの第三ブランド「NXT」所属の若手ケンダル・グレイが一本の試合シーン動画を投稿した。女子タッグ3WAYで怪力女子ザリアと攻防を展開し、芸術的な切り返し技を披露。自ら「無駄な動きなし」のキャプションを添えて紹介し、その新人らしからぬ動きで2500近い”いいね”を獲得した。【映像】美女レスラー、“一瞬の無駄もない”斬新アクロバティック技彼女が強調したのは技のインパクトよりも、その精度の高さである。一度はパ