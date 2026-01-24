衆議院が解散されて初めての週末となった24日、全国の自治体では真冬の総選挙に向けた準備が慌ただしく進められています。福島県庁では24日朝、雪が降り積もる中、投票用紙の入った段ボールが次々とトラックに積み込まれました。今回の総選挙は27日公示、2月8日投開票の日程で行われ、自民党と日本維新の会が連立を組んで初めて臨む選挙となります。自民党総裁・高市首相：新たな政権枠組みのもとでの重要な政策転換については、国