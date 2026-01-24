気象台は、午後6時30分に、大雪警報を関ケ原町に発表しました。またなだれ注意報を下呂市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】岐阜県・関ケ原町に発表 24日18:30時点岐阜県では、25日昼前まで大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■高山市□大雪警報積雪25日昼前にかけて警戒・山地12時間最大降雪量50cm□なだれ注意報26日にかけて注意■関市□大雪警報積雪25日昼前にかけて警戒・山地