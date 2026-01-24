1月23日（金）深夜に放送されたスポーツバラエティ『オフレコスポーツ』に、サッカー日本代表の森保一監督が出演。自身の子育てと、3人の息子たちとのエピソードを語った。【映像】サッカー・森保監督、息子から「YouTuberになりたい」と告げられ返した言葉親子共演はいまだ「ゼロ」森保監督の3人の息子は現在、サッカー系YouTuberとして活躍している。自身の子育てについて監督は、「父親としてはほとんど家にいなかった。自分