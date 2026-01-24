明日1月25日（日）よる7時 日本テレビ系で放送の「ザ！鉄腕！DASH!!」は、DASH海岸！城島茂、森本慎太郎（SixTONES）、桝太一（同志社大学助教）、木村尚（海洋環境専門家）が、冬の東京湾に潜む巨大高級魚“海のドラゴン”の捕獲に挑戦。さらに、DASH海岸の悲願、夢の調味料“海の結晶”がついに完成。“海のドラゴン”×“海の結晶”×福島の新米、奇跡のコラボ飯が爆誕！◆「来てる！来てる！でかい！」東京湾のドラゴンの正体