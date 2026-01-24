今シーズン最長の寒波の影響で県内各地で気温が低くなっており、県北では引き続き大雪に注意が必要です。けさの広島市内は最低気温0.7度と、強い冷え込みによりうっすら雪化粧です。■歩行者「寒かったですほっぺが赤くなって冷たくて」県北ではまとまった雪で庄原市高野は49センチ北広島町八幡では47センチの積雪となっています。JR芸備線は25日、三次から備後落合の間で、始発から運転見合わせとなっており引き続き大雪へ